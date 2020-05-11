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Дачные счастливчики. Уроки земледелия

Кто-то из корреспондентов ГТРК «Орел» сейчас трудится на информационной передовой, а кто-то пока еще находится на самоизоляции и работает дистанционно. Однако им удаётся совмещать монтаж сюжетов и роликов, медиапланирование и прочие обязанности с активным дачным трудом.


Дача в рабочие дни – это вполне изолированная территория. Когда соседи далеко, солнце греет, а дышится легко, можно провести время с пользой во всех отношениях: размяться, посадить что-то, что принесёт плоды, а ещё своя земля позволяет грамотно утилизировать часть бытовых отходов. Корреспондент Ирина Костина и продюсер Наталья Мартынова расскажут о своих дачных достижениях.


Ирина Костина
11 мая 2020 года
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