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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Финансовую помощь получат практически все семьи с детьми. Президент сегодня озвучил новые меры поддержки.
- Режим нерабочих дней отменен. Орловщина вместе со всей страной завтра начнет выходить из самоизоляции.
- Как прекратить дожди в подъезде? В редакцию программы «Вести. Орел» регулярно поступают звонки от жителей верхних этажей многоквартирных домов.
- Секреты эко-земледелия в нашей программе. Мы расскажем о своих дачных достижениях.
Вести-Орёл
11 мая 2020 года