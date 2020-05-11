Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Финансовую помощь получат практически все семьи с детьми. Президент сегодня озвучил новые меры поддержки.

- Режим нерабочих дней отменен. Орловщина вместе со всей страной завтра начнет выходить из самоизоляции.

- Как прекратить дожди в подъезде? В редакцию программы «Вести. Орел» регулярно поступают звонки от жителей верхних этажей многоквартирных домов.

- Секреты эко-земледелия в нашей программе. Мы расскажем о своих дачных достижениях.

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Вести-Орёл

11 мая 2020 года



