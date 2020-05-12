Принято решение об ослаблении ограничительных мер в Орловской области с 12 мая

Дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от ухудшения или улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.

На основании рекомендаций Роспотребнадзора, в Орловской области начат процесс поэтапного ослабления ограничительных мер.

С 12 мая разрешена работа организаций, осуществляющих розничную торговлю продуктами питания, семенами, саженцами и другими товарами для сада и огорода на рынках и ярмарках, а также организаций, обеспечивающих их функционирование на территории региона за исключением Мценска, Болхова и Болховского района.

С 12 мая открываются парки, скверы и детские площадки во всех муниципалитетах Орловской области кроме Мценска, Болхова и Болховского района.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков указал на обязанность жесткого соблюдения санитарно-эпидемиологических мероприятий. За этим будут строго следить санитарные власти, а также органы государственной и муниципальной власти.

«Мы начинаем снижение карантинных мер, но всё, в конечном счете, будет зависеть от развития пандемии в регионе и уровне выполнения правил профилактики коронавирусной инфекции», - отметил Андрей Клычков.

Выход из ограничительных мер будет поэтапным, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора по Орловской области.



Список смягчений ограничительных мероприятий в регионе будет обновляться каждую неделю.

Процесс ослабления ограничительных мер, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в Орловской области:















