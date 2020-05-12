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Принято решение об ослаблении ограничительных мер в Орловской области с 12 мая

Дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от ухудшения или улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.


На основании рекомендаций Роспотребнадзора, в Орловской области начат процесс поэтапного ослабления ограничительных мер.
 
С 12 мая разрешена работа организаций, осуществляющих розничную торговлю продуктами питания, семенами, саженцами и другими товарами для сада и огорода на рынках и ярмарках, а также организаций, обеспечивающих их функционирование на территории региона за исключением Мценска, Болхова и Болховского района. 
 
С 12 мая открываются парки, скверы и детские площадки во всех муниципалитетах Орловской области кроме Мценска, Болхова и Болховского района.
 
Губернатор Орловской области Андрей Клычков указал на обязанность жесткого соблюдения санитарно-эпидемиологических мероприятий. За этим будут строго следить санитарные власти, а также органы государственной и муниципальной власти.
 
«Мы начинаем снижение карантинных мер, но всё, в конечном счете, будет зависеть от развития пандемии в регионе и уровне выполнения правил профилактики коронавирусной инфекции», - отметил Андрей Клычков
 
При этом все карантинные ограничения в регионе продолжаются. Сохраняется самоизоляция для лиц старше 65 лет. Работают только получившие разрешение предприятия. 
 
Выход из ограничительных мер будет поэтапным, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора по Орловской области.

Список смягчений ограничительных мероприятий в регионе будет обновляться каждую неделю.
 

Процесс ослабления ограничительных мер, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в Орловской области:











Орловское Информбюро
11 мая 2020 года
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