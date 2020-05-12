Крупнейшие банки РФ не воспользовались разрешением ЦБ открывать счета дистанционно

Еще в начале карантина, связанного со вспышкой коронавируса в нашей стране, Центробанк Российской Федерации принятием внутреннего нормативного акта позволил удаленно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки России пока этим разрешением не пользуются.

Если опираться на положения федерального законодательства, то банки не могут открывать счета без личного присутствия физических лиц. Идентификация лица, желающего воспользоваться услугами банка, в наши дни является обязательной процедурой, которая обеспечивает как безопасность платежей, так и своевременное выявление мошенников или людей, занимающихся отмыванием доходов, полученных преступным путем.



При этом Центробанк как банковский регулятор признал, что данная мера во время карантина может быть вынужденной, и разрешил дистанционное открытие счетов на период с 6 апреля по 1 июля 2020 года. Отметим, что банки в этот период не будут наказаны штрафами за открытие счетов по “удаленке”. Между тем, представители крупных российских банковских учреждений сомневаются в эффективности и необходимости данной услуги. В итоге граждане могут открыть счет лишь в отделении банка, а также оформить заявку на доставку карты в режиме онлайн. Карту привезет курьер и при открытии счета также проведет полную идентификацию.



По мнению эксперта кафедры трудового права и социального обеспечения Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Ирины Лошкаревой, разрешение на удаленное открытие счетов выдано Центробанком не просто так. Скорее всего, регулятор, во-первых, ожидает от граждан востребованности данной услуги в период карантина и, во-вторых, желает мотивировать население на активность в рамках пользования банковскими услугами.



Поэтому можно только надеяться, что банки правильно расценят данное разрешение.