Сегодня - международный день медицинской сестры Праздник - это дополнительный повод сказать медсестрам – спасибо.





Добрые слова медперсоналу среднего звена прозвучали от президента, когда он говорил о поэтапном выходе из самоизоляции.



Владимир Путин, президент России: «Поздравляю всех медичинских работников с праздником! Мы все, граждане России благодарим их за поистине самоотверженную работу. Понимаем, как им трудно и с каким мужеством и достоинством они исполняют свой профессиональный долг».





Орловское Информбюро

12 мая 2020 года



