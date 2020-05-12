Работа в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» идет по графику 1 мая техника зашла на улицы Орла. Подрядчикам предстоит привести в нормативное состояние 11 объектов дорожной инфраструктуры. Что уже сделано и когда объекты будут сданы?





Васильевская – улица оживленная. На нее для проведения работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» техника зашла в начале мая.



Артем Москвиченков первый заместитель начальника УКХ г. Орла: «На 11 объектах ведутся ремонтные работы, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В данный момент мы находимся на улице Васильевская, где ведется установка бордюрного камня на тротуарах

Главная цель - привести региональные автомобильные дороги в нормативное состояние. Объекты для ремонта выбираются из списка, созданного на сайте нацпроекта. Ремонт проходит в комплексе: в него входит не только реконструкция дорожного полотна, но и работа с придорожными участками, а также тротуарами и люками.



Артем Москвиченков первый заместитель начальника УКХ г. Орла: «В этом году на ремонт объектов в рамках национального проекта выделено 285 млн рублей. Этих средств хватит как на основной список работ, так и на дополнительный».

В целом же, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 11 объектов должны быть сданы не позднее конца августа 2020 года.





Юлия Опанасюк

12 мая 2020 года



