Волонтеры-медики – в помощь фонду Социального страхования Они совместно с молодежкой ОНФ помогают тем, кто сейчас находится на самоизоляции.





Волонтеры не только доставляют продукты питания, необходимые лекарства, но теперь еще и по договоренности с Фондом Социального Страхования избавили льготников от поездок для оформления заявления на продление социальных льгот. Заявления волонтеры привозят домой к получателям социальной помощи. В течение этой недели волонтеры посетят 20 горожан.





Анна Вайсергисер

12 мая 2020 года



