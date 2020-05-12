В Орловской области – 61 новый случай COVID-19 Общее число выявленных случаев – 1148.





По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10:40 12 мая, в нашем регионе 1148 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. За последние сутки прибавился 61 случай заболевания.



Число больных в настоящее время 876 человек, выздоровело 262 человека. 10 человек скончались.





Орловское Информбюро

12 мая 2020 года



