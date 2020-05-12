В результате ДТП на автодороге «Орел-Ефремов» погиб человек

11 мая в 7 часов 40 минут водитель 1965 г.р., управляя автомобилем Сузуки, следовал по автодороге Орел-Ефремов и на 100 км, не справился с управлением автомобиля и допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался до приезда машины скорой медицинской помощи.



Всего же за прошедшие дни с 9 по 12 мая на территории Орловской области всего было зарегистрировано 26 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек погиб, 7 получили травмы.





Орловское Информбюро

12 мая 2020 года



