Орловец Александр Никишин продлил контракт с ХК «Спартак» Новый договор с клубом КХЛ действует до 2023 года.





В минувшем сезоне 18-летний Александр Никишин дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Орловец провёл за «Спартак» 32 матча, в которых набрал четыре очка. В среднем на площадке Александр Никишин проводил 9 минут 30 секунд в матчах регулярного чемпионата и 4 минуты 7 секунд - в играх плей-офф. Александр Никишин, защитник ХК «Спартак»: «Конечно неожиданное предложение «Спартака», продлить контакт на три года. Я вообще не ожидал. Буду делать все, чтобы помочь команде, постараюсь не подвести. Я благодарен этой команде, что они дали мне путь в большой хоккей».





Анастасия Дорохова

12 мая 2020 года



