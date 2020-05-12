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В Орловской области водители продолжают садиться за руль без прав

Два ДТП с участием лиц без документов произошли на минувших выходных.


9 мая в 21:20 минут водитель 2002 г.р., управляя автомобилем Ваз-21093, не имея права управления транспортным средством, следовал по дороге-дублеру ул.Комсомольская со стороны пер.Рижский и столкнулся с автомобилем Ваз-2115. В результате ДТП пассажиры автомобиля Ваз-2115 (девочка 2016 и женщина 1988 г.р.) получили телесные повреждения, не госпитализированы.

11 мая в 11:15 минут водитель 1958 г.р, находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем Субару, двигался по ул. Кузьмина г. Мценска, не выбрал дистанцию до впереди движущегося Мопеда и допустил с ним столкновение. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель мопеда и его пассажир 2003 г.р. Водитель мопеда управлял транспортным средством, не имея права управления.

За прошедшие дни с 9 по 12 мая на территории Орловской области всего было зарегистрировано 26 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек погиб, 7 получили травмы.


Орловское Информбюро
12 мая 2020 года
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