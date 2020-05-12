На автодороге между Глазуновкой и поселком Долгое автомашина съехала в кювет

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На автодороге между Глазуновкой и поселком Долгое автомашина съехала в кюветЖенщина-водитель получила телесные повреждения.
11 мая в 13: 30 минут водитель 1978 г.р., управляя автомобилем Хюндай, двигалась по автодороге Глазуновка-Малоархангельск-Колпна-Долгое со стороны г. Орла в направлении п. Долгое не справилась с управлением, в результате чего произошел съезд с дороги, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получила телесные повреждения.
За прошедшие дни с 9 по 12 мая на территории Орловской области всего было зарегистрировано 26 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек погиб, 7 получили травмы.
Орловское Информбюро
12 мая 2020 года