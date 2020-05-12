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Иван Фисюн: «Нельзя зацикливаться на страхе рака!»

С заведующим отделением онкологии, гематологии и иммунологии НКМЦ им. Круглой беседовала наш корреспондент Елена Литинская.


 -Один из факторов риска в онкологии – наследственность. Поэтомувсе у кого есть родственники, переболевшие раком всегда очень настороженны. Насколько эта настороженность обоснована?
- Оно ообоснована лишь частично. Дело в том, что из всех разновидностей раком не больше 5% обусловенный наследственным синдомом предрасположенности к раку. То есть только один из 20 людей, заболевших раком, имел к этому наследственную предрасположенность. При этом, чтобы разобраться во всей этой запутанной истории, нужно понять, чтоже такое наследственность? Наследственность – это то, что у нас записано на наших генах, на наших ДНК. ДНК представляют собой последовательность из атомов, молекул и .т.д. Для того, чтобы не произошла мутация, поломка этой информации необходимо ее постоянно перечитывать и перепроверять. Вот как человек пишет, он же за собой перепроверяет? В организме для этого необходимы специальные гены, которые отвечают за проверку информации. Они называются гены опухолевой супрессии. Они отвечают за восстановление ДНК. Если этот ген, который перепроверяет ДНК, сломан, то ошибки, которые возникают в записи нашей генетической информации, то они приводят к развитию раковых опухолей. Таких ситуаций всего 5%. Эти ошибки бывают соматические и герминальные. Итак, я бы выделил три признака для настороженности: первый– наследование в каждом поколении, второй – если раковые опухоли возникают в очень молодом возрасте. Третий – если у человека возникла раковая опухоль и параллельно развиваются еще одна или несколько опухолей
- Какие виды рака наиболее часто передаются по наследству?
- Наследственный колоректальный рак. У женщин рак грудной железы и ячников, у мужчин – грудной и предстательной железы. Третий – нейрофиброматоз. Все остальные заболевания встречаются крайне редко. Главное – ни в коем случае не зацикливаться на страхе рака и вовремя проходить диспанзеризацию.


Елена Литинская
12 мая 2020 года
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