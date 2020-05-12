Кикбоксер Владислав Туйнов может провести титульный бой в Орле в 2021 году На кону поединка может оказаться чемпионский пояс по версии WKF.





Владислав Туйнов вошел в ТОП-5 рейтинга кикбоксерской серии WKF в связи с переходом на профессиональном ринге в вес 75 килограммов. Планируется, что бой за звание чемпиона мира в этой кикбоксерской версии состоится в мае 2021 года в Орле. Работа по формированию заявки уже идет.



Андрей Чадин, тренер Владислава Туйнова: «Комиссия WKF поставила Влада на 4-ю строчку рейтинга, это значит, что он - один из главных претендентов на титул. А учитывая то, что он пояс сейчас вакантный, мы решили воспользоваться моментом и сделать праздник для города».





Анастасия Дорохова

12 мая 2020 года



