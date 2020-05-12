Орловские спасатели-взрывники продолжают обезвреживать боеприпасы времен Великой Отечественной войны

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Орловские спасатели-взрывники продолжают обезвреживать боеприпасы времен Великой Отечественной войныВ минувшие выходные обезврежено 167 взрывоопасныъх находок.
По информации регионального МЧС, чаще всего боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаруживают при проведении сельскохозяйственных работ, строительстве зданий и сооружений и в ходе работы поисковых отрядов, которые занимаются поиском и перезахоронением останков советских воинов.
9 мая сотрудники группы спецработ поисково-спасательной службы в Болховском районе изъяли и уничтожили 72 авиабомбы SD-2, по три снаряда калибра 152, 122 мм и 76 мм, четыре 45-мм снаряда, семь граната РГД, 18 минометных мин калибра 82 мм и 50 минометных мин калибра 50 мм.
10 мая в Кромском районе были обезврежен две 50-мм минометные мины, а в Троснянском районе – по одному снаряду калибра 75 и 50 мм. 11 мая спасатели-взрывники в Троснянском районе уничтожили два 76-мм снаряда; в Орловском районе был обезврежен один артиллерийский снаряд калибра 76 мм.
Орловское Информбюро
12 мая 2020 года