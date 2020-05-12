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Орловские спасатели-взрывники продолжают обезвреживать боеприпасы времен Великой Отечественной войны

В минувшие выходные обезврежено 167 взрывоопасныъх находок.


По информации регионального МЧС, чаще всего боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаруживают при проведении сельскохозяйственных работ, строительстве зданий и сооружений и в ходе работы поисковых отрядов, которые занимаются поиском и перезахоронением останков советских воинов.

9 мая сотрудники группы спецработ поисково-спасательной службы в Болховском районе изъяли и уничтожили 72 авиабомбы SD-2, по три снаряда калибра 152, 122 мм и 76 мм, четыре 45-мм снаряда, семь граната РГД, 18 минометных мин калибра 82 мм и 50 минометных мин калибра 50 мм.

10 мая в Кромском районе были обезврежен две 50-мм минометные мины, а в Троснянском районе – по одному снаряду калибра 75 и 50 мм. 11 мая спасатели-взрывники в Троснянском районе уничтожили два 76-мм снаряда; в Орловском районе был обезврежен один артиллерийский снаряд калибра 76 мм.


Орловское Информбюро
12 мая 2020 года
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