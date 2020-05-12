Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- 1148 заболевших в регионе. В лидерах антирейтинга по COVID-19 - Орел и Мценск.



- Парки и скверы открыты, ярмарки возобновляют работу. Как Орёл выходил из режима самоизоляции? Расскажем в нашем выпуске.



- Куда уже зашла техника и как идут работы? Мы проверили реализацию «дорожного» нацпроекта в Орле.



- Они на передовой. Спасибо за нелегкий труд в борьбе с пандемией сегодня медицинским сестрам сказали волонтеры.





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Вести-Орёл

12 мая 2020 года



