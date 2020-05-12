В Орле стартовала призывная кампания Будущих военных встречают в военном комиссариате города Орла на ул. Маяковского, 56. В здании проводится комплекс мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.





Так, для членов призывной комиссии и будущих защитников Отечества приобретено 700 медицинских масок, создан необходимый запас антисептиков для обработки рук. Призывникам при входе в военкомат измеряют температуру бесконтактным прибором. Медицинская комиссия будет работать при строгом соблюдении будущими солдатами социальной дистанции в три метра.



Количество призывников, участвующих в заседании призывной комиссии, сокращено до 30 человек (раньше — 50 человек). Каждые два часа помещения военкомата обрабатывают дезинфицирующими средствами. По заданию Западного военного округа в рамках весенней призывной кампании Орёл должен отобрать свыше 200 призывников.



Первая отправка новобранцев в войска Вооруженных Сил РФ состоится уже 19 мая.





Орловское Информбюро

12 мая 2020 года



