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Дежурные группы организованы в 18-ти детских садах областного центра

По информации управления образования администрации города Орла, сегодня, 12 мая, дежурные группы в детских садах посетили 280 дошкольников.


Отмечается, что устроить в дежурную группу своего ребёнка могут родители, которые работают в организациях, деятельность которых не приостановлена». Для этого необходимо обратиться в одно из 18-ти дошкольных учреждений:

• детский сад № 1 (ул. Жилинская, д. 1);
• детский сад № 22 (Московское шоссе, д. 141);
• детский сад № 23 (ул. Черкасская, д. 83);
• детский сад № 29 (ул. Рощинская, д. 7а);
• детский сад № 36 (ул. Васильевская, д. 121);
• детский сад № 42 (Московское шоссе, д. 11а);
• детский сад № 45 (пл. Поликарпова, д. 4а);
• детский сад № 55 (пер. Ботанический, д. 6);
• детский сад № 56 (ул. Лескова, д. 13);
• детский сад № 65 (ул. Маринченко, д. 26а);
• детский сад № 75 (ул. Металлургов, д. 30);
• детский сад № 79 (ул. Приборостроительная, д. 40);
• детский сад № 81 (ул. Матвеева, д. 21);
• детский сад № 84 (ул. Металлургов, д. 46а);
• детский сад № 85 (ул. Матросова, д. 54);
• детский сад № 87 (ул. Машкарина, д. 16а);
• детский сад № 92 (ул. 5-ой Орловской стрелковой дивизии, д. 5).
• детский сад № 95 (ул. Емлютина, д. 4).

Численность дежурных групп составляет не более 12 человек.


Орловское Информбюро
12 мая 2020 года
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