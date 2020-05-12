После полутора месяцев самоизоляции на Орловщине вводятся послабления ограничительных мер

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После полутора месяцев самоизоляции на Орловщине вводятся послабления ограничительных мерСреди прочего, они касаются розничной торговли семенами, саженцами и другими товарами для дачников и садоводов.
Также с сегодняшнего дня можно сделать зарядку на свежем воздухе - парки, скверы, детские площадки для посещений и индивидуальных или семейных спорт занятий открыты практически по всему региону. Исключение Болхов, Болховской район и Мценск. Там обстановка с COVID-19 особенно напряженная.
Но, несмотря на послабления ограничений
, маски, перчатки в общественных местах и соблюдение дистанции никто не отменял. А как дальше будет складываться ситуация с торговлей и развлечениями в Орловской области будет зависеть от каждого из нас.
Татьяна Тимохина
12 мая 2020 года