После полутора месяцев самоизоляции на Орловщине вводятся послабления ограничительных мер Среди прочего, они касаются розничной торговли семенами, саженцами и другими товарами для дачников и садоводов.





Также с сегодняшнего дня можно сделать зарядку на свежем воздухе - парки, скверы, детские площадки для посещений и индивидуальных или семейных спорт занятий открыты практически по всему региону. Исключение Болхов, Болховской район и Мценск. Там обстановка с COVID-19 особенно напряженная. Но, несмотря на послабления ограничений , маски, перчатки в общественных местах и соблюдение дистанции никто не отменял. А как дальше будет складываться ситуация с торговлей и развлечениями в Орловской области будет зависеть от каждого из нас.





Татьяна Тимохина

12 мая 2020 года



