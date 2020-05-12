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Сегодня в Орловской области стартовал весенний призыв в армию

Он продлится до 15 июля. Служить Родине за это время отправят чуть больше тысячи орловских новобранцев.


Призывников ожидают на КПП термоконтроль и дезсредства, также указания соблюдать социальную дистанцию во дворе и в кабинетах у медиков. Официально весенний призыв стартовал ещё 1 апреля, фактически к работе военкоматы приступили только 12 мая. 
 
Сергей Романов, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области: «В Орловской области установленная норма чуть больше тысячи человек. Ребят планируем призывать в части военно-западного округа. по прибытию они будут помещены на двухнедельный карантин»
 
Первыми в областной военкомат прибыли потенциальные курсанты военных ВУЗов России. Все ребята в масках, как и врачи медкомиссии. Только последние ещё и в перчатках. Необходимый запас антисептиков и средств индивидуальной защиты имеется. Также ежедневно, всё, до чего дотрагиваются призывники в пункте сбора областного военкомата - обрабатывается дезсредствами.
 
Все призывники перед отправкой к месту службы пройдут тесты на коронавирус. Кроме того, убывать они будут в средствах защиты, выданных в комиссариате, чтобы минимизировать контакт с гражданскими. 
 
Первая отправка призывников запланирована уже на 20 мая.



Орловское Информбюро
12 мая 2020 года
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