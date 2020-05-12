Орловский дизайнер разрабатывает открытки с уникальным дизайном

Всего в наборе будет 24 вида – важных и для жителей области, и для гостей региона.

Здесь и здание Центробанка, музей Тургенева и музей Лескова, набережная Орлика и Богоявленская церковь, Адамова мельница в Ливенском и Шатиловская станция в Новодеревеньковском районе, заснеженное Спасское-Лутовиново и осень в сквере Ермолова – эти открытки Светлана Каськова создавала не по заказу, а по велению сердца. И в надежде на развитие туристического потенциала региона.

Светлана Каськова, дизайнер: «Эксперты считают, что после всех изменений в туристической сфере изменится подход и к путешествиям вообще. Будет развиваться внутренний туризм. Сейчас очень популярно направление посткроссинга - молодые люди обмениваются открытками, шлют себе открытки с каждого места путешествия.

Полноценная открытка с местом для марки и индекса готова к отправке и непременно станет яркой весточкой из Орла.Появились и варианты с портретами великих земляков, а авторской стилизации, конечно. Также в разработке закладки, а в проекте – масса сувенирной продукции, где эти рисунки станут эффектными принтами.

Сейчас Светлана и её команда размышляют о том, что делать с проектом дальше. Для печати первого тиража потребуются существенные средства. Как вариант, собрать с миру по нитке на краудфандинговых платформах.