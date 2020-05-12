вторник 12.05.2020 19:34:55 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловских медсестер сегодня пригласили на чашечку кофе

Чтобы дать заряд бодрости и еще раз сказать спасибо за работу.


Так нестандартно волонтеры решили поблагодарить тех, кто каждый день на передовой борьбы с пандемией. И сегодня, в международный день медицинской сестры, это было не единственное поздравление. 
 
Ангелина Кулябина, руководитель аппарата Орловского регионального отделения «Молодой гвардии»: «Сейчас тысячи врачей, медсестер и санитаров оказались на передовой борьбы с коронавирусом. Они работают по 12 часов и более и мы решили выразить им благодарность привезти свежесваренный кофе».
 
Средний медперсонал - это неотъемлемая часть любого медучреждения и благодарны им не только пациенты, но и сами врачи.
 
Мария Лукьянчикова, врач Плещеевской ЦРБ: «Таких людей нужно ценить. Они выбрали самую гуманную профессию в мире. От лица всех пациентов и врачей хочется поблагодарить за труд, пожелать здоровья и семейного благополучия».
 
Кофе-брейк закончился быстро. Работа не ждет. И даже в свой профессиональный праздник медсестры в полной готовности дать отпор пандемии.



Татьяна Тимохина
12 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.