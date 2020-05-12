Орловских медсестер сегодня пригласили на чашечку кофе

Чтобы дать заряд бодрости и еще раз сказать спасибо за работу.

Так нестандартно волонтеры решили поблагодарить тех, кто каждый день на передовой борьбы с пандемией. И сегодня, в международный день медицинской сестры, это было не единственное поздравление.

Ангелина Кулябина, руководитель аппарата Орловского регионального отделения «Молодой гвардии»: «Сейчас тысячи врачей, медсестер и санитаров оказались на передовой борьбы с коронавирусом. Они работают по 12 часов и более и мы решили выразить им благодарность привезти свежесваренный кофе».

Средний медперсонал - это неотъемлемая часть любого медучреждения и благодарны им не только пациенты, но и сами врачи.

Мария Лукьянчикова, врач Плещеевской ЦРБ: «Таких людей нужно ценить. Они выбрали самую гуманную профессию в мире. От лица всех пациентов и врачей хочется поблагодарить за труд, пожелать здоровья и семейного благополучия».

Кофе-брейк закончился быстро. Работа не ждет. И даже в свой профессиональный праздник медсестры в полной готовности дать отпор пандемии.