В Орловской области 262 человека вылечились от коронавирусной инфекции

На сегодня общее число больных в регионе составляет 876 человек, выздоровели 262 человека.

Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков сказал сегодня на аппаратном совещании в обладминистрации. Андрей Клычков поблагодарил орловских медиков, которые ежедневно борются за жизнь и здоровье каждого жителя области.





На Орловщине началась работа по постепенному выходу из режима ограничений . При этом ослабление будет происходить постепенно, при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований, гарантирующих безопасность людей.

По-прежнему не разрешается проводить массовые мероприятия. С сегодняшнего дня запрещено находиться без масок, респираторов или иных средств защиты в общественном транспорте, в легковом такси, на объектах розничной торговли, объектах предоставления услуг, в медицинских организациях.