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В Орловской области 262 человека вылечились от коронавирусной инфекции

На сегодня общее число больных в регионе составляет 876 человек, выздоровели 262 человека.


Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков сказал сегодня на аппаратном совещании в обладминистрации. Андрей Клычков поблагодарил орловских медиков, которые ежедневно борются за жизнь и здоровье каждого жителя области.

 
На Орловщине началась работа по постепенному выходу из режима ограничений. При этом ослабление будет происходить постепенно, при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований, гарантирующих безопасность людей.
 
По-прежнему не разрешается проводить массовые мероприятия. С сегодняшнего дня запрещено находиться без масок, респираторов или иных средств защиты в общественном транспорте, в легковом такси, на объектах розничной торговли, объектах предоставления услуг, в медицинских организациях.



Орловское Информбюро
12 мая 2020 года
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