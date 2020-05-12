В Орловской области увеличили количество коек для больных COVID-19

10 мая запустили дополнительные места в Орловском противотуберкулезном диспансере. Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.

Количество коек увеличено с 370 до 456. В течение 10 дней мест для больных станет на 100 больше. Параллельно работы по увеличению коечных мест ведутся в больницах им. Боткина и им. Семашко.

По состоянию на утро 12 мая в Орловской области был зафиксирован 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 14 человек выздоровело, 1 человек подключен к аппарату ИВЛ.