Орловские школьники и студенты узнали о своем будущем

О сроках окончания учебного года и формате экзаменов рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.

В этом году каникулы для орловских первоклассников начнутся с 22 мая, для всех остальных классов - с 29 мая.

Для выпускников 9-х, 11-х классов дата окончания учебы - 29 мая. С 1 по 5 июня у них стартует подготовка к выпускным экзаменам.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Есть точка зрения на федеральном уровне о переносе проведения аттестации на более поздние сроки. Здесь все зависит от федерального центра, решение принимает Министерство просвещения. Пока мы готовимся к сроку начала проведения ЕГЭ на 8 июня. Если будет другое решение – в течение этой недели оно должно состоятся - мы проинформируем. По высшим учебным заведениям проделана вся работа, чтобы провести итоговую аттестацию в дистанционном порядке. Это касается дипломов, по ряду направлений будут госэкзамены отменены или переведены в дистанционный режим. По практике мы проговорили с ректорами, если будут послабления режима – то в июне, июле практику будем проводить. Для студентов-медиков, кто сейчас работает, практика будет зачтена».

Отмечено, что в ряде университетов отменена оплата за общежитие. Перерасчет оплаты за обучение решается каждым вузом отдельно.