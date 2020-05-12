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Орловским предпринимателям помогут

Варианты поддержки обнародовал губернатор О
Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в социальных сетях.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Крайне необходимо сегодня расширить перечень видов экономической деятельности для того, чтобы они попали в пострадавшие отрасти. Это даст возможность получить банковские продукты и дополнительные меры отсрочки. С 1 июня будет специальная банковская программа. Многие мне пишут, что банки – это не те структуры, которые помогают. Обращаю внимание, что формула кредита простая. Кредит – условное наименование, банки – инструмент выдачи этих средств. Формула простая – 1 МРОТ на 1 сотрудника в месяц исходя из 6 месяцев. Срок погашения – 1 апреля 2021 года, ставка 2%. На 85% кредит будет обеспечен государством. Но в случае, если штат сотрудников не сократился не менее чем на 90% от 1 марта, то весь кредит списывается и не подлежит возврату. Если 80%, то списывается половина кредита и процентов по кредиту.  
Также было обнародовано, что для индивидуальных предпринимателей, компаний малого и среднего бизнеса, социально–ориентированных НКО платежи по налогам и страховым взносам за 2 квартал 2020 года списываются полностью за исключением НДС. 
Для самозанятых будет возвращен налог на доходы, уплаченный за 2019 год. И налоговый капитал в размере 1 МРОТа для уплаты текущих налогов. Также для ИП, занятых в пострадавших отраслях налоговый вычет в размере 1 МРОТа для самих страховых взносов».



Анастасия Дорохова
12 мая 2020 года
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