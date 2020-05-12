Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Погулять и за покупками. Но меры безопасности никто не отменял. Как Орёл начал выходить из режима самоизоляции?





- Маска как обязательный элемент обмундирования. Сегодня стартовала призывная кампания. Какие новшества она принесла в 2020 году?





- Не только словом «подбодрили» орловских медсестер в их профессиональный праздник. Съемочная группа «Вестей» присоединилась к поздравлениям.





- «Орловский бриллиант» готовится к титульному бою. Влад Туйнов вошел в ТОП-5 рейтинга кикбоксерской серии WKF.