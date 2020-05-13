Спецавтобаза получила 24 миллиона рублей за уборку снега, который не убирала Этот факт выяснился в ходе прокурорской проверки муниципального предприятия.





19 актов о приемке выполненных работ по содержанию улично-дорожной сети за декабрь прошлого года были подписаны и оплачены УКХ города Орла. Главе городской администрации уже направлено прокурорское представление, а по результатам проверки могут быть возбуждены уголовные дела.



Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Установлено, что фактически указанные в актах работы МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» в полном объеме не выполнялись. По фактам нарушений прокурором Железнодорожного района вынесено постановление о направлении материалов проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями».





Иван Суверин

13 мая 2020 года



