В Орловской области стартовало обследование и приёмка пляжей Работа ведется даже несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку.





Пляж в деревне Большое Сотниково - один из 38-и водных объектов, которые предстоит проверить сотрудникам отдела ГИМС. Он у спасателей на хорошем счету. Однако принцип «доверяй, но проверяй» действует неизменно. К тому же, в воде с прошлого года вполне мог появиться опасный хлам. Все посторонние предметы водолазы удаляют из зоны заплыва. Отсутствие мусора на дне и соответствие нормам предельных глубин в местах для купания - далеко не полный список требований.



Елена Переверзева, и.о. начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Орловской области: «Перед началом купального сезона проводится большая работа по подготовке пляжей. Основным является проведение водолазного обследования, к которому приступили спасатели-водолазы. При проведении освидетельствования пляжей проверяется наличие оборудованных спасательных постов, оборудованных стендов и наличие спасательных средств и имущества»

В администрации Урицкого района обещают: к приемке пляж в Большом Сотниково будет в полном порядке. Свое заключение по качеству воды еще предстоит дать сотрудникам Роспотребнадзора. Они уже взяли пробы. Вот вопрос о том, сможет стартовать купальный сезон вовремя – пока остается открытым.





Иван Суверин

13 мая 2020 года



