За «чистые» отношения с историей На Наугорском шоссе, в сквере возле учебного корпуса университета есть обелиск жертвам первой и второй мировой войны. Но почему-то ухаживают за ним не студенты и не власти, а орловчанка из соседнего дома.





Светлая мраморная арка, увенчанная колоколом, который символизирует голос скорби по погибшим в Первую мировую и замученным военнопленным в орловском концлагере в 1941-м и 1942-м годах появился здесь более четверти века назад. Автор проекта Борис Рыжонков, конечно, и представить не мог, что его творение ждет забвение. Хотя памятник вроде у всех на виду. Много лет за ним ухаживает один единственный человек – жительница соседнего дома Валентина Петракова. Не раз она обращалась к руководству города, но взамен получала только обещания. Валентина Петракова присматривет за ней более 25 лет. Присматривала бы и дальше, но жалуется, что здоровье уже не то, а бросить памятник на произвол судьбы не может.



Валентина Петракова, жительница г. Орла: «Хочется чтобы прикрепили к этому обьекту определенную организацию, которая бы действительно достойно несла память о том, чему посвящен этот обелиск»

Чей же все-таки это памятник.Неужели, он действительно ничей и никому не нужен? За разъяснениями мы обратились в мэрию Орла.



Оксана Тарарыченкова, начальник отдела по природопользованию УГХ и транспорта администрации г. Орла: «До девятого мая нам те средства которые заложены позволили провести ремонт по 14 воинским захоронениям имеющим отношение к ВОВ, это были первоочередные мероприятия, в течение месяца, двух мы попробуем изыскать средства и работу по ремонту этого памятного знака провести».





Эва Стасюлевич

13 мая 2020 года



