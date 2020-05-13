среда 13.05.2020 13:34:28 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

За «чистые» отношения с историей

На Наугорском шоссе, в сквере возле учебного корпуса университета есть обелиск жертвам первой и второй мировой войны. Но почему-то ухаживают за ним не студенты и не власти, а орловчанка из соседнего дома.


Светлая мраморная арка, увенчанная колоколом, который символизирует голос скорби по погибшим в Первую мировую и замученным военнопленным в орловском концлагере в 1941-м и 1942-м годах появился здесь более четверти века назад. Автор проекта Борис Рыжонков, конечно, и представить не мог, что его творение ждет забвение. Хотя памятник вроде у всех на виду. Много лет за ним ухаживает один единственный человек – жительница соседнего дома Валентина Петракова. Не раз она обращалась к руководству города, но взамен получала только обещания. Валентина Петракова присматривет за ней более 25 лет. Присматривала бы и дальше, но жалуется, что здоровье уже не то, а бросить памятник на произвол судьбы не может.

Валентина Петракова, жительница г. Орла: «Хочется чтобы прикрепили к этому обьекту определенную организацию, которая бы действительно достойно несла память о том, чему посвящен этот обелиск»

Чей же все-таки это памятник.Неужели, он действительно ничей и никому не нужен? За разъяснениями мы обратились в мэрию Орла.

Оксана Тарарыченкова, начальник отдела по природопользованию УГХ и транспорта администрации г. Орла: «До девятого мая нам те средства которые заложены позволили провести ремонт по 14 воинским захоронениям имеющим отношение к ВОВ, это были первоочередные мероприятия, в течение месяца, двух мы попробуем изыскать средства и работу по ремонту этого памятного знака провести».



Эва Стасюлевич
13 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.