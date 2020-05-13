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Волонтеры помогают орловцам на самоизоляции с оформлением документов

Работа ведется по договоренности с Фондом Социального Страхования.


Анжела Логвинова - одна из тех орловчанок, кого Фонд соцстрахования обеспечивает техническими средствами реабилитации. Они ей необходимы из-за инвалидности.

Анжела Логвинова, жительница г. Орла: «У меня множественная миелома, поврежден позвоночник. Я просила каркас, я им пользуюсь каждый день»

Заявление на получение ортопедического корсета инвалид должна была подать самостоятельно. Либо принести его в отделение фонда, либо заполнить специальную форму на портале госуслуг. Но последний вариант женщине, как и десяткам других орловцев - недоступен. А первый, из-за непростой эпидобстановки - опасен для здоровья. Но выход всё-таки был найден.

Никита Майоров, руководитель пресс-службы Орловского регионального отделения Фонда социального страхования: «К ним на помощь придут активисты регионального штаба ОНФ по Орловской области. Соответствующее соглашение подписано между Фондом Социального страхования и ОНФ. В настоящий момент сведения региональным фондом социального страхования уже переданы в штаб ОНФ

Заявления волонтеры привозят домой к получателям социальной помощи. В течение этой недели они посетят 20 инвалидов. Обе стороны соглашения не исключают, что сотрудничество продолжится и после победы над пандемией.


Анна Вайсергисер
13 мая 2020 года
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