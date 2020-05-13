В Орловской области еще 59 случаев COVID-19 Общее число выявленных случаев - 1207.





По данным сайта стопкоронавирус.рф за минувшие сутки в Орловской области было выявлено 59 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели за это время 32 человека. Смертей за минувшие сутки не было.



На данный момент общее число больных - 903 человека, выздоровело за все время 294человека, 10 человек скончались.





Орловское Информбюро

13 мая 2020 года



