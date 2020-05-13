В Ливнах сгорели хозпостройка и дачный дом Пострадавших нет





12 мая в 18:56 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в СНТ «Пушкарский» города Ливны. В результате пожара хозпостройка выгорела на площади 16 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась. От огня был спасен рядом стоящий жилой дом. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



В 19:31 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании

дачного дома в на улице Энергетиков в городе Ливны. В результате пожара выгорела и обрушилась кровля. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



13 мая в 02:26 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в поселке Куракинский Разъезд Свердловского района. В результате пожара хозпостройка выгорела на площади двенадцать квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась. От огня был спасен рядом стоящий жилой дом. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали десять раз, из них – три выезда на ликвидацию пожаров и семь – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

13 мая 2020 года



