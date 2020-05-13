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Орловские семьи с детьми получат денежные выплаты

Речь идет о тех семьях, в которых есть дети от 3 до 15 лет.


Выплата составит 10 тысяч на каждого ребенка. Она будет единоразой. Главная цель - помочь россиянам пережить кризис, который вызвал коронавирус. Именно об этом говорил президент в последнем своем послании жителям страны.

Существенные дополнения поступили и насчет выплат за апрель-июнь в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет. Если раньше это касалось только семей с правом материнского капитала, то сейчас этот критерий упразднили.

Екатерина Булычёва, руководитель группы по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Орловской области: «Раньше семьи, в которых первый ребенок родился до 1 января 2020 года, у них не было права на материнский капитал и соответственно права на эту выплату они не имели. Теперь они имеют право на эту выплату вне зависимости от того, есть у них это право на материнский капитал или нет»

Оформить выплату можно как через портал госуслуг так и через официальный сайт пенсионного фонда. Крайний срок до 1 октября этого года. Выплата будет произведена сразу за три месяца и не позднее 8 дней с момента обращения.


Оксана Гранн
13 мая 2020 года
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