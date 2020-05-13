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В Орле определились с видом парковой зоны в центре города

Подведены итоги всероссийского конкурса.


По информации пресс-службы областной администрации, всего на конкурс на лучшую концепцию развития литературно-рекреационной зоны «Парк Победы и Дворянское гнездо» поступило 48 заявок от архитекторов из 13 регионов России. В финал вышли 17 проектов.

Основной принцип эскиза-победителя - сохранение ландшафтной особенности. Территорию предлагают разбить на три зоны. которые будут отвечать запросам жителей всех возрастов.

Так, в Парке Победы предлагается разместить скейт-парк, спортплощадки и воркаут. Тамже запланирована развитая сеть велосипедных и беговых дорожек, которая будет продолжаться по всей набережной мимо Дворянского Гнезда к Детскому парку.

В Дворянском Гнезде предлагается объединить территории дома Лескова и Лизы Калитиной, создав единое пространство с центральным входом.

В литературном сквере предлагается создать безбарьерную среду, объединив все музеи в единое пространство. Избавление этой территории от высоких заборов сделает сквер привлекательным для посетителей.


Орловское Информбюро
13 мая 2020 года
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