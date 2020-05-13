Житель Орла оштрафован за нарушение режима самоизоляции Сумма штрафа – 15 тысяч рублей.





Житель Орла прибыл из Азербайджана еще 4 апреля, но не солюдал требования, установленные в Постановлении правительства Орловской области. Решение Северного районного суда вступило в силу 7 мая.





Орловское Информбюро

13 мая 2020 года



