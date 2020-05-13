Умер создатель эскиза герба Орловской области Владимир Блинов

Владимир Блинов был главным художником Орла с 1998 по 2000-й год. Восемь лет являлся председателем Орловской организации союз художников России. Владимир Блинов - автор эскиза герба Орловской области – единственного в России, на котором есть книга. Художник реализовал более 10 проектов художественного оформления интерьеров и экспозиционных залов в Музее писателей-орловцев, в музеях Тургенева и Бунина, а также усадьбе «Спасское-Лутовиново».



Прощание с художником состоится завтра, в 10:30 на Наугорском шоссе, 27-а.





Орловское Информбюро

13 мая 2020 года



