Орловцев приглашают к спортивной онлайн-акции Организатор - управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.





Видео с зарядкой опубликовано на сайте даминистрации Орла в разделе «Спорт». Комплекс простых упражнений подойдёт для детей и взрослых.



Предложить свои варианты спортивного марафона может любой желающий. Видеоролики необходимо присылать на электронную почту fks57adm@yandex.ru. Длительность видеоматериалов — не более 10 минут. Лучшие видеоролики будут размещены на официальном сайте администрации Орла, а также в социальных сетях.





Орловское Информбюро

13 мая 2020 года



