Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Количество заболевших в регионе вышло за отметку в 1200 человек. При этом почти 300 - выздоровели.



- Президентская помощь родителям. Куда обращаться за выплатами? И ограничены ли сроки подачи заявлений? Разъяснения - в нашем выпуске.



- В Орле начали лечить каштаны. Инъекцию вводят прямо в стволы деревьев.



- Сотрудники регионального МЧС начали обследовать дно рек и озер в районе пляжей.



- Ушел из жизни знаменитый орловский художник Владимир Блинов. Прощание состоится завтра.



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Вести-Орёл

13 мая 2020 года



