Цифровые банковские карты: уйдет ли «пластик» в историю?

Банковский сектор в период карантинных мер в связи с пандемией коронавируса отмечает рост спроса на цифровые карты (digital-карт), которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика». Эти карты по своему функционалу не отличаются от пластиковых карт, их можно использовать как для платежей в режиме онлайн, так и при расчетах в магазинах, загрузив в мобильный кошелек (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или Mir Pay).

Сбербанк отмечает трехкратный рост активаций дебетовых цифровых карт в своем мобильном приложении в апреле по сравнению с мартом текущего года. У ВТБ спрос на цифровые карты увеличился за этот период на 10 %, у банка «Русский стандарт» на 27 %, МТС-банк с начала 2020 года выпустил более 100 тыс. цифровых карт. Росбанк, наблюдая за ростом спроса на цифровые дебетовые карты, принял решение выпускать в этом формате кредитные карты.

Банки, которые ранее не выдавали цифровые карты, срочно приступили к этому, для того чтобы не потерять клиентов в новых условиях. Так, Промсвязьбанк имея виртуальные карты, которые можно использовать только для онлайн платежей, в апреле 2020 года в связи с ростом их выпуска почти на 10%, принял решение о расширении платежных возможностей своих цифровых карт. Банк «Открытие» начнет с мая 2020 года эмиссию digital-карт и ожидает значительный спрос на данный продукт в условиях самоизоляции.

Как отмечает вице-президента Visa Юрий Топунов «сейчас цифровую эмиссию в том или ином виде реализуют порядка 20 банков, благодаря чему в России выпущено более миллиона digital-карт, которые существуют только в цифровом виде. Правила Visa предусматривают возможность для банков-эмитентов одновременно выпускать и цифровую карту, и пластиковую: банк-эмитент может моментально выпустить цифровую карту в мобильном приложении для использования клиентом до получения пластиковой карты в отделении банка».

Эксперт кафедры экономики и экономической безопасности Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор Людмила Проняева отмечает, что в ближайшем будущем пластиковые карты уйдут из обращения и будут полностью заменены digital-картами. Это связано с тем, что применение цифровых карт имеет определенные преимущества по сравнению с пластиковыми как для банков, так и для их клиентов и спрос на них будет только расти. Преимущества для банков очевидны – экономия на изготовлении пластиковой карты. Банки оценивают выпуск одной пластиковой карты по стоимости до 500 руб. (расходы на материалы, зарплату персонала, оборудование, логистику и др.), а выпуск цифровой карты обходится на 70% ниже. Для клиентов также имеются существенные преимущества: мгновенный выпуск, можно закачать в телефон или другое мобильное устройство, их нельзя потерять, в обращении они более безопасны (снижается до минимума риск «оставить» свои банковские реквизиты в ненадежном месте при онлайн-платежах, карту можно привязать к отдельному счету и использовать только для онлайн-покупок, тем самым обезопасив свой основной счет, можно установить ежедневный небольшой лимит расходов по карте, что предотвратит снятие мошенниками значительных сумм с карты). Расширение платежных возможностей digital-карт только ускорит уход «пластика» из обращения.





Орловское Информбюро

13 мая 2020 года



