Где узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса? В России создан сайт-помощник «Экономика без вируса».





На сайте «Экономика без вируса» опубликована информация об общих мерах поддержки бизнеса, гранты на зп, отсрочки по налогам и сборам. Специальный калькулятор на сайте поможет узнать на какие конкретно варианты льгот сможет рассчитывать то или иное предприятие. Чтобы это узнать, необходимо ввести общую информацию о сфере деятельности, доходе и количестве работающих.





Анастасия Дорохова

13 мая 2020 года



