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Где узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса?В России создан сайт-помощник «Экономика без вируса».
На сайте «Экономика без вируса»
опубликована информация об общих мерах поддержки бизнеса, гранты на зп, отсрочки по налогам и сборам.
Специальный калькулятор на сайте поможет узнать на какие конкретно варианты льгот сможет рассчитывать то или иное предприятие. Чтобы это узнать, необходимо ввести общую информацию о сфере деятельности, доходе и количестве работающих.
Анастасия Дорохова
13 мая 2020 года