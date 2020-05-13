Сотрудники орловской скорой помощи получили продуктовые наборы

Они были переданы докторам в рамках Всероссийской акции #СпасибоВрачам.

Помощь оказывают на средства, сэкономленные на процедуре проведения предварительного голосования. Всего закуплено более семисот наборов. Две сотни из них передали сотрудникам Центральной станции. Остальные распределят между другими медицинскими учреждениями не только Орла, но и других муниципалитетов.

В наборы вошли: кофе, чай, шоколад и другие продукты, которые скрасят медикам несколько минут отдыха между выездами к пациентам. Впрочем, устроить перерыв удается не часто - график работы у бригад очень плотный.