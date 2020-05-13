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Орловский детский парк преображается

До его официального открытия осталось полгода. На его преображение уже потрачено более 130 миллионов.


В Детском парке появились новые газоны, спортивные и игровые площадки, скамейки с навесами, создающие ансамблевые группы. Почти все деревья в парковой зоне, несмотря на масштабный ремонт, сохранили, убрали только алычу, но взамен появились другие.
 
Наталья Тышковец, директор Детского парка: «Широколистный вяз, в свое время он превратится в живую изгородь и скроет этот железный забор, и вот велодорожка еще новая появилась на радость взрослым и детям».
 
Уже хорошо видно, каким будет новое лицо парка. Одна его часть уже практически завершена. Осталось только оснастить игровые площадки оборудованием, а во второй не прекращаясь, ведутся работы. Сегодня здесь как раз занимаются благоустройством газонов и реконструкцией здания, куда переедет живой уголок со всеми его обитателями.
 
Светлана Балашова, заместитель директора Детского парка: «Установлены лавки, 16 теневых навесов сделано, порядка 10 тысяч квадратных метров тротуарной плитки уложено, экотропа 760 квадратных метров, на данный момент работа сделана уже колоссальная».
 
Основная часть работ была проведена в парке всего за 10 месяцев. Реконструкцию начали в июле прошлого года. Отрадно, что все продумано и работы выполняются подрядной организацией очень добросовестно и качественно.
 
Официально парк должен открыться 30 ноября, но поскольку многие работы идут с опережением графика, возможно, это случиться немного раньше.



Эва Стасюлевич
13 мая 2020 года
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