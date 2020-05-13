Орловские выпускники получат льготы при поступлении в вуз

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Орловские выпускники получат льготы при поступлении в вузПослабления коснутся только призеров региональных этапов Всероссийских олимпиад.
В настоящее время готовится приказ об утверждении результатов, который будет опубликован на официальном сайте Минпросвещения России в конце мая – начале июня текущего года.
Пресс-служба администрации Орловской области напоминает, что в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 22 общеобразовательным предметам, который проводился с 10 января по 22 февраля этого года, участвовали лучшие учащиеся 9–11 классов общеобразовательных организаций муниципальных образований и городских округов Орловской области.
Орловское Информбюро
13 мая 2020 года