Парк у обелиска 400-летия образования Орла получит новое название

Неофициально эта территория именуется «Парк 400-летия основания города Орла».
Предложения о новом названии парка, ограниченного обелиском 400-летия образования Орла и Богоявленской площадью принимаются до 24 мая
(включительно) на электронную почту управления градостроительства администрации города Орла uaig-orel2008@yandex.ru
. В теме письма необходимо указать «Наименование парка».
Свои варианты также можно оставить на официальных страницах администрации города Орла в социальных сетях.
Все поступившие предложения будут рассмотрены и учтены при принятии окончательного решения.