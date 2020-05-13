Парк у обелиска 400-летия образования Орла получит новое название Свои предложения могут внести жители города.









Предложения о новом названии парка, ограниченного обелиском 400-летия образования Орла и Богоявленской площадью принимаются до 24 мая (включительно) на электронную почту управления градостроительства администрации города Орла

Неофициально эта территория именуется «Парк 400-летия основания города Орла».Предложения о новом названии парка, ограниченного обелиском 400-летия образования Орла и Богоявленской площадью принимаются(включительно) на электронную почту управления градостроительства администрации города Орла uaig-orel2008@yandex.ru . В теме письма необходимо указать «Наименование парка». Свои варианты также можно оставить на официальных страницах администрации города Орла в социальных сетях.

Все поступившие предложения будут рассмотрены и учтены при принятии окончательного решения.





Орловское Информбюро

13 мая 2020 года



