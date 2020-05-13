На Орловщине ожидаются заморозки По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 14 мая в Орловской области ожидается понижение температуры воздуха до -2 градусов.





Ночью на территории региона преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди.



Ветер южный 7-12 м/с.



Температура воздуха ночью +1°С..+6°С, местами заморозки до -2°С.



Днем +9°С..+14°С.





Орловское Информбюро

13 мая 2020 года



