В Орле стартовала вакцинация каштанов

Как и где спасают каштаны от ржавчины на листьях?

В этом году установить феромонные ловушки, цель которых приманить и обездвижить насекомых, не удалось. Из-за пандемии коронавируса не было поставок из Москвы. Теперь надежда только на прививки инсектицидом. Он защитит растения от моли, клещей, тли, листовёрток и других вредителей.

В Орле привили уже 68 деревьев на бульваре Победы. Сейчас работы ведутся на улице Комсомольской, на очереди ул. Лескова и Октябрьская.

На лечение каштанов в этом году выделено 450 тысяч рублей. На эти деньги приобрели 33 литра инсектицида. Этого хватит на 6600 инъекций. А значит трижды за сезон можно будет пролечить более 400 деревьев.