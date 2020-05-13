среда 13.05.2020 19:25:07 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

COVID-19: Пандемия не дает возможности работать орловским предприятиям и малому бизнесу на полную мощь

Меры поддержки экономики – одна из тем состоявшегося сегодня заседания оперативного штаба Орловской области.


Плюс 59 человек, общее число инфицированных коронавирусной инфекцией 1207 человек – таков итог минувших суток в регионе. Ежедневный прирост 6%. Регион сможет выйти из самоизоляции при наличии достаточного количества коек в больницах. Поэтому их решено увеличить в четыре раза. 
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Для нас ключевая задача обеспечение безопасности и жизни граждан, проживающих на территории Орловской области в этой связи данная мера, считаю, не будет избыточной, а достаточной, чтоб мы обеспечили безопасность для любого сценария развития ситуации».
 
А ситуация такова: 40% больных – бессимптомники. Поэтому в общественных местах сейчас обязательны маски и перчатки.
 
Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Необходимо развёртывание дополнительного коечного фонда для достижения не менее 50% свободного коечного фонда на каждом этапе снятия ограничительных мероприятий. Всего на территории Орловской области восемь очагов групповой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией».
 
Вирус по-прежнему не дает возможности на полную мощь работать предприятиям и малому бизнесу. Для их поддержки правительство разработало ряд мер как федеральных, так и региональных. О них во время онлайн брифинга рассказал заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов. Среди орловских предпринимателей из пострадавших отраслей самая востребованная помощь - гранты и субсидии на заработную плату
 
Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам: «На сегодняшний момент у нас уже обратилось за данной субсидией около 2988 предпринимателей. Оператором является и принимает заявления федеральная налоговая служба. Заявления можно подавать как в электронной форме, так и в форме почтовых отправлений».
 
Еще одно нововведение: если предприниматель возьмет кредит на заработную плату и сохранит численность сотрудников, то его оплату возьмет на себя государство. Помимо этого отменены налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года.

Поддержат и самозанятых. Орловцы этой категории смогут получить налоговый капитал в размере одного МРОТ, но только, если в прошлом году выплатили налог на профессиональный доход. 



Анна Вайсергисер
13 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.