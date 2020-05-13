COVID-19: Пандемия не дает возможности работать орловским предприятиям и малому бизнесу на полную мощь Меры поддержки экономики – одна из тем состоявшегося сегодня заседания оперативного штаба Орловской области.





Плюс 59 человек, общее число инфицированных коронавирусной инфекцией 1207 человек – таков итог минувших суток в регионе. Ежедневный прирост 6%. Регион сможет выйти из самоизоляции при наличии достаточного количества коек в больницах. Поэтому их решено увеличить в четыре раза. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Для нас ключевая задача обеспечение безопасности и жизни граждан, проживающих на территории Орловской области в этой связи данная мера, считаю, не будет избыточной, а достаточной, чтоб мы обеспечили безопасность для любого сценария развития ситуации». А ситуация такова: 40% больных – бессимптомники. Поэтому в общественных местах сейчас обязательны маски и перчатки. Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Необходимо развёртывание дополнительного коечного фонда для достижения не менее 50% свободного коечного фонда на каждом этапе снятия ограничительных мероприятий. Всего на территории Орловской области восемь очагов групповой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией». Вирус по-прежнему не дает возможности на полную мощь работать предприятиям и малому бизнесу. Для их поддержки правительство разработало ряд мер как федеральных, так и региональных. О них во время онлайн брифинга рассказал заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов. Среди орловских предпринимателей из пострадавших отраслей самая востребованная помощь - гранты и субсидии на заработную плату . Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам: «На сегодняшний момент у нас уже обратилось за данной субсидией около 2988 предпринимателей. Оператором является и принимает заявления федеральная налоговая служба. Заявления можно подавать как в электронной форме, так и в форме почтовых отправлений». Еще одно нововведение: если предприниматель возьмет кредит на заработную плату и сохранит численность сотрудников, то его оплату возьмет на себя государство. Помимо этого отменены налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года.



Поддержат и самозанятых. Орловцы этой категории смогут получить налоговый капитал в размере одного МРОТ, но только, если в прошлом году выплатили налог на профессиональный доход.





Анна Вайсергисер

13 мая 2020 года



