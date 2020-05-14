Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Помощь бизнесу и выплаты российским семьям. Куда обращаться?

- В Орле начали делать прививки деревьям. Так городские власти пытаются спасти каштаны от минирующей моли.

- Житель региона осужден за воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста ГТРК «Орел».

- Детский Парк преображается. И готовит немало сюрпризов.

- Ушел из жизни автор эскиза герба Орловской области - художник Владимир Блинов.

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Вести-Орёл

13 мая 2020 года



