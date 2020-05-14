Впервые в Орловской области вынесен обвинительный приговор за воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста

В январе нетрезвый водитель, остановленный инспекторами, планировал защитить себя от видеосъемки тем, что оскорблял журналиста, пытался ударить его и разбить камеру. Участником инцидента был наш спецкорр, автор и ведущий программы «Вести. Дежурная часть» Иван Суверин.

Следствием и судом установлено, что в январе 2019 года осужденный, во время документирования сотрудниками ГИБДД совершенного им административного правонарушения – управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, причинил телесные повреждения корреспонденту ГТРК «Орел», осуществляющему видеозапись для последующего освещения в средствах массовой информации деятельности полицейских по пресечению правонарушений, совершенных водителями транспортных средств, сообщили в Следственном управлении по Орловской области.

Приговором суда ранее судимому 34-летнему жителю Залегощенского района назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.